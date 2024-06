Ristorazione collettiva in Trentino, sciopero per 500 lavoratori

Sciopero nel settore della ristorazione collettiva anche in Trentino. Sono 500 i lavoratori delle aziende associate ad Anir Confindustria e ad Angem che rischiano di non vedere il rinnovo del contratto nazionale, scaduto da tre anni. Ad indire lo sciopero sono stati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs. La decisione - spiegano i sindacati in una nota - è scattata dopo la diffida di Anir Confindustria e Angem ad astenersi dall'adozione di qualsiasi determinazione inerente il comparto della ristorazione collettiva. "Di fatto un blocco del tavolo negoziale", lamentano i sindacati. Le associazioni datoriali hanno inoltre richiesto di costituire un tavolo negoziale specifico.

In Trentino gli addetti coinvolti sono circa 500, le dipendenti della Dussmann Service, che gestisce in appalto la mensa dell'ospedale di Rovereto, quelle delle mense dell'Arcivescovile, gestite da Serenissima e di Sodexo Italia.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA