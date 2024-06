Ha fatto tappa a Trento il road show del Gse, siglato accordo

Ha fatto tappa a Trento il road show del Gse - "Diamo energia al cambiamento" - organizzato per far conoscere i meccanismi incentivanti e diffondere la cultura della sostenibilità attraverso incontri specifici con le scuole, le pubbliche amministrazioni locali e le imprese. L'evento è iniziato al liceo scientifico Galilei con il presidente, Paolo Arrigoni e i tecnici del Gse che, utilizzando un'automobile a biometano messa a disposizione dal comparto associativo di settore, si sono confrontati con gli studenti.

Alle 15.30 l'assessore Mattia Gottardi e il presidente del Cal Paride Gianmoena hanno dato inizio all'appuntamento "La transizione energetica: Gse incontra i Comuni, le pubbliche amministrazioni e le partecipate pubbliche". Durante l'incontro è stato conferito il Premio "Vivi - Territorio Vivibile" a Trento, Folgaria, Vallelaghi e Pergine Valsugana. L'attestato di "Testimonial della transizione energetica" è stato invece consegnato Ledro e Trambileno e alla Comunità di Primiero San Martino di Castrozza. Il presidente della Provincia Maurizio Fugatti e quello del Gse Paolo Arrigoni hanno siglato un accordo di collaborazione per favorire la transizione energetica del territorio. "Sono 76 i comuni trentini assistiti e supportati dal Gse nella realizzazione di interventi di efficientamento energetico e nell'autoproduzione di energia rinnovabile. Grazie alla loro testimonianza e alla collaborazione sottoscritta insieme al presidente Fugatti contiamo di coinvolgere le altre 90 amministrazioni locali in percorsi in grado di coniugare le esigenze dei territori con la decarbonizzazione dei consumi", ha detto Arrigoni.

"È utile raccontare gli strumenti messi a disposizione da Gse e ciò che si può fare con la Provincia autonoma di Trento, i Comuni e le categorie economiche e tutti gli operatori del settore produttivo, cercando di mettere a disposizione del sistema trentino le potenzialità innovazione e della sostenibilità. In futuro c'è la volontà di proseguire il lavoro assieme", ha detto Fugatti. Alle 17.30 l'ultimo appuntamento della giornata divulgativa rivolto ai rappresentanti delle associazioni di categoria e alle imprese del territorio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA