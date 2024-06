Furti di carburante, 27 arresti da parte dei carabinieri Trento

Dalle prime luci dell'alba sul territorio nazionale e all'estero i carabinieri della sezione pg della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, congiuntamente al Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cavalese, collaborati dai reparti territorialmente competenti e dai collaterali esteri, stanno dando esecuzione alle misure cautelari emesse su richiesta della Procura distrettuale di Trento nei confronti di 27 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere transnazionale finalizzata alla clonazione di carte carburante, a furti massivi di carburante ed introduzione all'interno di sistemi di pagamento informatico di distributori appartenenti a società petrolifere partecipate dallo Stato e controllate da Mef.

I dettagli dell'operazione - informa l'Arma - saranno resi noti nel corso della conferenza stampa del procuratore della Repubblica di Trento Sandro Raimondi, convocata per le 11 presso la sede del comando provinciale in via Barbacovi.



