Wirth Anderlan brucia foglio con la bandiera arcobaleno

Nuova provocazione di Jürgen Wirth Anderlan, discusso consigliere altoatesino, che su Facebook brucia un foglio di carta raffigurante il logo di Castel Tirolo con la bandiera arcobaleno.

"La dittatura della tolleranza del Tirolo multicolore dedica l'intero mese di giugno alle famiglie arcobaleno e alla diversità. Va bene. Ma se il simbolo della nostra heimat, il nostro Castel Tirolo, deve essere usato per questa folle comunità religiosa, allora è stata chiaramente superata una linea rossa", afferma Wirth Anderlan nel video. Il rappresentante della lista Jwa risponde così alla linea rossa che numerosi consiglieri provinciali recentemente gli hanno simbolicamente tracciata durante un sit-in in piazza Magnago, davanti all'ingresso del Consiglio provinciale.

"Né aspirapolveri, né gli idranti, né i conigli hanno reso grande la nostra patria, ma solo fieri uomini e donne. E l'unica bandiera che rappresenta il nostro popolo tirolese è quella dietro di me", conclude Wirth Anderlan, indicano la bandiera tirolese alle sue spalle, prime di dare fuoco con un accendino al foglio con il logo arcobaleno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA