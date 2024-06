A Trento quasi 80 chilometri di piste ciclabili

Nel Comune di Trento sono quasi 80 i chilometri di rete ciclabile comunale presenti, sommando quelli provinciali e quelli comunali di recente conclusione. Si tratta di 24,4 chilometri misti, ovvero ciclopedonali, e 26,4 dedicati unicamente alle bici. Il dato, presentato in conferenza stampa, considera anche i 700 metri recentemente inaugurati a conclusione del collegamento tra l'abitato di Povo e quello di Villazzano, il cui costo totale è stato pari a 1,3 milioni di euro.

La nuova ciclabile, lungo la provinciale 204, rientrava nei finanziamenti del Pnrr, che prevedono la realizzazione di sei chilometri di nuovi tratti ciclabili entro giugno 2026.

Attualmente sono in corso di realizzazione sul territorio comunale di Trento il tratto tra località Crozi e Ponte Alto (2,2 chilometri), parte della della pista ciclabile di collegamento tra la valle dell'Adige e la Valsugana, e in via Trener, che si collegherà anche con via Centochiavi e il parco di Melta (per un costo complessivo di 580mila euro).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA