Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale nel torneo del Roland Garros, secondo slam stagionale.

L'azzurro ha battuto in quattro set il francese Corentin Moutet: perso il primo set 2-6, ha conquistato i successivi tre per 6-3, 6-2, 6-1.

Il prossimo avversario del n.2 al mondo sarà il bulgaro Grigor Dimitrov (n.10), che ha battuto il polacco Hubert Hurkacz per 7-6 6-4 7-6



Riproduzione riservata © Copyright ANSA