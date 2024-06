Questore dispone la chiusura del bar Monopol di Merano

Il questore di Bolzano Paolo Sartori ha disposto la chiusura del Bar Monopol di Merano. Il provvedimento - fa sapere la Questura - avrà una durata di 15 giorni, ed è stato preso a fronte delle "gravi problematiche per l'ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini che si sono venute a creare negli ultimi tempi".

A inizio gennaio un pluripregiudicato aveva cercato di aggredire una persona all'interno del locale, mentre a inizio marzo un altro pluripregiudicato, un 53enne, era entrato nel locale minacciando gli avventori con un'arma da fuoco. Altri interventi hanno portato le forze dell'ordine a riscontrare come l'esercizio "rappresenti abituale ritrovo di persone pericolose e pregiudicate per reati di varia natura e gravità, in particolare per spaccio di sostanze stupefacenti". Di qui la decisione del questore, che ha sospeso la licenza al Bar Monopol.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA