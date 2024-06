Incidente mortale poco prima delle 14 ad Appiano sulla Strada del Vino, nei pressi di Pillhof. Per cause ancora da chiarire una moto si è scontrata contro un'automobile. A perdere la vita il centauro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i soccorsi sanitari. Per la persona non c'è stato nulla da fare: è deceduta sul colpo.



