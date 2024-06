A settembre Mensa Provvidenza di Trento si sposta in via Giusti

Da settembre la "Mensa della Provvidenza" di Trento sarà spostata nell'attuale Centro di ascolto Caritas in via Giusti. La Mensa si trova da circa 30 anni nell'ex convento dei frati Cappuccini alla Cervara, ed attualmente è gestita dalla Diocesi di Trento attraverso la Fondazione Caritas.

Il Centro di ascolto Caritas di via Giusti - si legge in una nota della Diocesi - sarà interessata a breve da importanti lavori di adattamento, per poter ospitare da settembre un refettorio in grado di continuare ad accogliere le persone bisognose, con una nuova zona destinata anche a nuclei familiari, nuove cucine e spazi di servizio più adeguati.

La decisione è stata comunicata questa mattina ai volontari che si occupano della preparazione e della distribuzione dei pasti serali a 120 persone, perlopiù senza dimora. All'incontro erano presenti il delegato dell'Area Testimonianza e Impegno sociale don Mauro Leonardelli e il direttore della Fondazione Caritas Fabio Chiari.

"Lo spostamento della Mensa consentirà ai frati Cappuccini, come da loro espressamente chiesto nei mesi scorsi, di disporre dell'intero complesso di proprietà, destinando l'ex convento alle finalità che riterranno più opportune", si legge nella nota della Diocesi. "A tal proposito, va peraltro precisato che non si è concretizzata l'ipotesi avanzata inizialmente di una gestione in comodato dell'ex convento da parte della Diocesi per ulteriori fini pastorali, oltre alla Mensa già presa in carico.

I religiosi faranno dono alla Diocesi, per la nuova struttura, dei mezzi e di tutta l'attrezzatura attualmente in uso per la mensa dell'ex convento".



