Neve a Solda per la vigilia di inizio estate

Domani, almeno ufficialmente, inizia l'estate e Solda alla viglia della bella stagione si presenta innevata. Il centro turistico, che si trova a 1900 metri di quota ai piedi dell'Ortler, ogni anno, tra fine luglio e inizio agosto, ospita l'ex cancelliera Angela Merkel, ma attualmente le pelli di foca sembrano più indicate degli scarponi, come testimoniano le immagini delle webcam. La neve oggi è caduta fino a 1600-2000 metri di quota.

In Alto Adige nelle scorse ore si sono registrate grosse quantità di precipitazioni, tra i 20 e i 40 litri per metro quadro, come spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin.

Da domani invece l'estate farà il suo timido ingresso.

Peterlin su "X" riporta un altro dato interessante: il maggio 2024, caratterizzato da lunghi periodi di maltempo, è stato comunque un grado più caldo della media trentennale 1961-1990.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA