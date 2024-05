Mattarella nomina Lunelli e Manzana Cavalieri del Lavoro

Ci sono anche Matteo Bruno Lunelli e Fausto Manzana tra i 25 Cavalieri del lavoro nominati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lunelli e Manzana sono stati nominati per la regione Trentino-Alto Adige, per gli ambiti vitivinicolo e spumanti il primo e terziario e servizi informatici il secondo.

Lunelli è presidente e amministratore delegato di Ferrari Trento, leader in Italia per le bollicine metodo classico, e amministratore delegato del Gruppo Lunelli. All'interno del Gruppo di famiglia ricopre anche la carica di presidente di Surgiva, acqua minerale che sgorga all'interno del Parco Adamello Brenta, e di Bisol1542, marchio di riferimento nel mondo del Prosecco superiore di Valdobbiadene e di Tassoni. Dal gennaio 2020 ricopre anche la carica di presidente di Fondazione Altagamma. Nel 2022 è stato vincitore nazionale del premier 'Ey L'imprenditore dell'anno'.

Fausto Manzana è presidente di Confindustria Trentino-Alto Adige e amministratore delegato di Gpi. Siede nel Consiglio generale di Confindustria e nel Consiglio delle rappresentanze regionali e per le politiche di coesione di Confindustria. Da dicembre 2023 è presidente della Fondazione Nord Est.



