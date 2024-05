Maltrattata dal compagno a Lizzana, intervento dei carabinieri

I carabinieri di Rovereto sono intervenuti verso le 20 di ieri nella frazione di Lizzana per un codice rosso. Una donna con meno di 30 anni ha subìto maltrattamenti da parte del compagno. Sul posto, oltre ai carabinieri, è intervenuto anche il 118. La donna è stata portata all'ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto, dove si trova per accertamenti, non in pericolo di vita, mentre l'uomo è stato deferito in stato di libertà. Nel frattempo proseguono gli accertamenti dei carabinieri.



