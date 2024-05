Ire, calano prezzi e occupazione mentre volano export e turismo

In Alto Adige è leggermente calata l'occupazione, il numero delle imprese iscritte alla Camera di Commercio è lievemente aumentato, i prezzi a Bolzano seppur di poco sono calati, mentre hanno preso il volo l'export e il turismo. E' questo il quadro che emerge dal rapporto mensile di maggio dell'Ire, l'Istituto di ricerca economica della Camera di commercio Bolzano.

Nel quarto trimestre 2023, tra ottobre e dicembre, il numero di occupati in Alto Adige si è attestato mediamente a circa 259.000 unità, mentre le persone in cerca di lavoro erano circa 5.400. Rispetto allo stesso trimestre del 2022 è diminuito sia il numero di occupati (-1,0%), sia il numero di persone in cerca di lavoro (-19,3%). Il tasso di disoccupazione è pari al 2,0%.

A fine aprile erano iscritte al Registro della Camera di commercio 61.672 imprese. Rispetto allo stesso mese dell'anno scorso il loro numero è aumentato dello 0,8%.

Sempre ad aprile il livello dei prezzi a Bolzano è calato dello 0,2% rispetto al mese precedente. Le diminuzioni più significative si sono registrate nel comparto energetico e abitativo (-2,,8%) e in quello delle comunicazioni (-0,4%).

Considerando gli ultimi dodici mesi, il livello dei prezzi è salito dell'1,0%, con i maggiori rincari che si registrano nel settore turistico (+4,5%), nella sanità (+3,2%) e per le bevande alcoliche e i tabacchi (+3,0%).

Nel quarto trimestre del 2023 sono state esportate merci dall'Alto Adige per un valore complessivo pari a circa 1,9 miliardi di euro (+8,1% rispetto allo stesso periodo del 2022).

A febbraio 2024 le presenze turistiche in Alto Adige sono state oltre 3,4 milioni, con un aumento del 7,2% rispetto a febbraio 2023. L'incremento riguarda soprattutto le presenze di ospiti provenienti da Paesi esteri diversi dalla Germania, cresciute del 12,2%.



