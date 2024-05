Grandi carnivori, la Provincia di Trento istituisce un tavolo

La Giunta provinciale di Trento ha istituito un "Tavolo grandi carnivori" per condividere le informazioni e mettere a punto le strategie per migliorare la coesistenza tra uomo, orso e lupo. Il provvedimento che ha portato alla nascita del tavolo è stato proposto dall'assessore provinciale alle foreste, caccia e pesca Roberto Failoni, che presiederà l'organo consultivo.

Il tavolo - si legge in una nota - potrà avvalersi della figura di un facilitatore per fare sintesi tra le istanze delle diverse realtà coinvolte. In particolare troveranno posto all'interno dell'organo quattro rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali (Cal) appartenenti ad altrettanti ambiti del Trentino occidentale (Val di Sole, Giudicarie, Val di Non, Paganella, Rotaliana-Koenigsberg, Valle dei Laghi, Alto Garda e Ledro, Vallagarina e Valle dell'Adige); un rappresentante del Parco naturale Adamello Brenta; un rappresentante designato dalle articolazioni provinciali delle associazioni nazionali che hanno come fine statutario la protezione dell'ambiente e della fauna; un rappresentante delle associazioni venatorie maggiormente rappresentative in Trentino; un rappresentante del settore agricolo; un rappresentante del comparto turistico designato dal Coordinamento provinciale imprenditori; e un rappresentante delle Aziende per il turismo (Apt) designato dal Consorzio Apt del Trentino.

Per la trattazione di argomenti inerenti il lupo il tavolo sarà integrato con altri due rappresentanti designati dal Cal e un rappresentante del Parco naturale di Paneveggio - Pale di San Martino.



