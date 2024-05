Trentino Alto Adige protagonista dello sci di fondo con il calendario Ski Classics. Sarà un gennaio intenso quello per gli sci stretti della regione che ospiterà ben tre eventi del blasonato circuito internazionale di Ski Classics, il campionato di sci di fondo sulle lunghe distanze più importante al mondo.

Ad aprire le danze per il passaggio della kermesse svedese ci penserà la "3 Zinnen Ski-Marathon" in programma per sabato 11 gennaio. Si tratterà dell'evento nr. 3 della stagione e andrà in scena con la 60 km in tecnica classica da Sesto, in Val Fiscalina, a Villabassa passando dagli scorci iconici di Vista Tre Cime, Lago di Landro e naturalmente da Dobbiaco. Il giorno dopo (domenica 12 gennaio), in un weekend di fuoco targato Alto Adige, la carovana di Ski Classics si trasferirà nell'amena Vallelunga per "La Venosta ITT": una prova individuale a cronometro di 12 km condurrà i migliori fondisti del panorama da Kaprun al centro di Melago, toccando il punto più alto in prossimità di Malga Melago a 1964 mt di altitudine. E non finisce qui, perché ad animare la giornata di domenica 26 gennaio e inaugurare la stagione dei "Grand Classics" (il gruppo d'élite delle granfondo più importanti all'interno di Ski Classics con Jizerska Padesátka, Vasaloppet e Birkebeinerrennet) sarà il miglior evento della passata stagione: la Marcialonga di Fiemme e Fassa. Alzare le braccia al cielo dopo gli iconici 70 km che da Moena a Cavalese rendono speciale la Marcialonga è il sogno di ogni fondista, e la 52.a edizione è già in cantiere.

Gli staff di Gerti Taschler (3 Zinnen Ski-Marathon), di Gerald Burger (La Venosta ITT) e di Angelo Corradini (Marcialonga) sono al lavoro per garantire uno spettacolo sportivo.



