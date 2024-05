Rapì il figlio e si schiantò in auto, 3 anni e 10 mesi

Tre anni e dieci mesi al padre del bambino e tre al complice. È la pena che hanno patteggiato stamattina, davanti al giudice per le indagini preliminari (gip), Ivan Perathoner, i due cittadini marocchini di 33 e 28 anni accusati di sottrazione di minore, sequestro di persona e lesioni (per l'ultima ipotesi di reato, per il complice è stata presentata richiesta di proscioglimento).

Il 13 febbraio il padre aveva rapito il figlio di 2 anni durante un incontro con l'assistente sociale a Brunico, dove vive la madre del piccolo. L'aveva caricato in macchina e poi aveva tentato la fuga, schiantandosi pochi chilometri dopo all'altezza della discarica di Perca. Nell'incidente il secondo uomo, che sedeva sul sedile posteriore, e il bambino che teneva sulle ginocchia, erano stati sbalzati fuori dall'auto, sfondando il parabrezza.



