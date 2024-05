Ritrovato 17enne scomparso, oltre 100 soccorritori impegnati

Più di cento soccorritori hanno dato vita, dalle 14 alle 19:30 di ieri, ad una vasta attività di ricerca di un 17enne scomparso a Borgo Valsugana. Una vasta operazione che fortunatamente ha dato esito positivo e si è conclusa con il ritrovamento del ragazzo. Ad operare - riferisce la Federazione provinciale dei vigli del fuoco - i vigili del fuoco volontari dei corpi di Borgo Valsugana, Castelnuovo, Roncegno, Ospedaletto, Tezze, Grigno, Novaledo, Villa Agnedo, Carzano e Scurelle, ai quali in un secondo momento si sono aggiunti i volontari dei corpi di Levico, Calceranica, Caldonazzo e Pergine Valsugana. Sul posto anche Carabinieri del comando compagnia di Borgo Valsugana, Soccorso Alpino, gruppi SAF, droni e Nucleo elicotteri del corpo permanente di Trento, Scuola Provinciale cani da ricerca e catastrofe, unità cinofila Croce Rossa Italiana e gruppo cinofilo Polizia di Stato. Le ricerche sono scattate da Borgo, per poi estendersi lungo la ciclabile della Valsugana ed il fiume Brenta, oltre che nelle stazioni di treni, autocorriere, nei parchi e in altri siti del fondovalle.



