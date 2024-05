A Trento 596 iscritti al test d'ingresso a Medicina

Sono 596 gli iscritti al test d'ingresso per il corso di laurea in Medicina e chirurgia a Trento. La prova si è svolta a Palazzo Prodi oggi a partire dalle 13, in contemporanea con tutte le altre sedi italiane. La seconda e ultima data di test nazionale per l'iscrizione ai corsi in partenza con l'anno accademico 2024/2025 è in programma per il 30 luglio.

Quest'anno - si legge in una nota - il test è ritornato cartaceo, da svolgere in cento minuti e articolato in sessanta quesiti a risposta multipla. Novanta è il numero massimo di punti raggiungibile, mentre la soglia minima di idoneità si ottiene con 20 punti. I risultati saranno visibili dal 19 giugno sul sito dell'Università di Trento. Per chi decide di concorrere a entrambe le prove di ammissione, il punteggio migliore ottenuto tra le due sessioni potrà essere usato dal 29 luglio al 2 settembre, quando i candidati dovranno scegliere la sede di iscrizioni al corso di studio. All'Università di Trento sono 72 i posti disponibili per il corso di laurea per l'anno accademico 2024/2025. La graduatoria nazionale uscirà invece il 10 settembre.



