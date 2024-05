Inoltrata domanda per la semilibertà di Chico Forti ad agosto

"Ci sono tutte le condizioni per far uscire Chico Forti, visto che, dopo venti anni di espiazione della pena, un detenuto che riesce a trovare il lavoro può andare in semilibertà. A quanto si apprende sarebbe stata inoltrata la domanda di semilibertà al magistrato di sorveglianza, condizione che prevede un lavoro all'esterno del carcere per il detenuto. Forti potrebbe quindi uscire dal carcere, in stato di semilibertà, nella prima metà di agosto".

Lo riferisce all'ANSA il segretario generale del Sindacato di polizia penitenziaria (Spp), Aldo Di Giacomo, in merito al 65enne trentino trasferito pochi giorni fa dal carcere di Miami.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA