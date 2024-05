Bonaccini, 'più Italia, ma anche più Europa'

"Va bene lo slogan 'più Italia', è giusto, ma anche 'più Europa' e non 'meno Europa'. "Posso immaginarmi l'imbarazzo dei leghisti" in questo territorio di confine a vedere questi manifesti, "d'altronde il Carroccio con Vannacci capolista ha fatto una scelta precisa di riposizionamento. E pensare che con la Lega, avversaria politica negli ultimi 40 anni, avevamo in comune l'antifascismo". Lo ha detto Stefano Bonaccini, capolista del Pd nel nordest durante un evento elettorale a Bolzano.

Per quanto riguarda la futura maggioranza a Bruxelles, il presidente della Regione Emilia Romagna ha auspicato "l'alleanza più progressista possibile con un europeismo convinto", ha aggiunto.

Secondo Bonaccini, "va detto che le scelte della presidente Meloni in campo di politiche estere finora sono state spesso condivisibili, al punto che sembrava la sorella della presidente von der Leyen. Poi però la scorsa settimana è arrivato il richiamo della foresta di Vox e Le Pen", così il capolista del Pd.

"E' la prima volta che l'estrema destra può andare al governo dell'Europa e lì colloco anche Meloni e Salvini, perché ognuno si sceglie la sua compagnia. Quando stai con i nostalgici del franchismo di Vox, che invitano le donne di stare a casa a custodire i figli, perché questo è il loro ruolo nella società.

Se stai con Alternative für Deutschland, che dicono cose che ti fanno venire i brividi alla schiena, la compagnia l'hai scelta tu", ha aggiunto Bonaccini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA