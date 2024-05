Roccella, '30 milioni per implementare i Centri per la famiglia'

"Vogliamo l'implementazione dei Centri della famiglia, il prossimo passo immediato, anche senza aspettare la Finanziaria, è promuovere i Centri per la famiglia dando anche compiti specifici che non avevano, perché creati senza lasciando la decisione alle Regioni. Vogliamo che siano di più: ora sono tra i 500 ed i 600 concentrati in alcune regioni, in altre non ci sono per niente, vogliamo moltiplicarli, investire almeno 30 milioni e anche altri fondi che devono passare dall'intesa Stato-Regioni". Così la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Maria Roccella, intervenendo al Festival dell'economia di Trento.

"Vogliamo dare compiti di accompagnamento alle famiglie in difficoltà - ha aggiunto - ma anche lavorare sul parental control, perché le app già esistono ma serve formazione perché sono poco utilizzate, i nonni ed i genitori non hanno formazione sufficiente per attivare queste app e saperle gestire.

Serviranno anche per fare formazione sulle droghe, ad esempio il Fentanyl, per dare a nonni e genitori gli strumenti per capire i segnali di allarme". L'auspicio, ha aggiunto Roccella, è che i Centri vengano utilizzati anche per l'accompagnamento delle donne nei primi mesi dopo la nascita del bambino".



