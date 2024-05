Lollobrigida, 'sistema agroalimentare torna ad essere centrale'

"Il più grande risultato ottenuto in questi 18 mesi non è solo da contabilizzare in termini di cifre, ma di ruolo del sistema agroalimentare e agroindustriale italiano, che non solo torna ad essere centrale nelle politiche del governo. Per quello che riguarda l'Europa l'Italia in 18 mesi ha riportato al centro delle politiche europee l'agricoltura". Lo ha detto il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida intervenuto all'interno del Festival dell'economia organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino marketing per conto della Provincia di Trento.

Non è un caso, ha detto Lollobrigida, se nel 1957 i padri fondatori dell'Europa "puntarono solo sull'agricoltura".

Lollobrigida ha poi citato la Pac che, ha detto il ministro, con Meloni torna ad essere "uno strumento per il reddito".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA