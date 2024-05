Viola divieto avvicinamento e aggredisce la compagna, arrestato

Ha aggredito la compagna e ha violato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla donna. L'episodio è accaduto nella notte di mercoledì 15 maggio a Dimaro Folgarida. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Malè, che hanno arrestato il responsabile, un 46enne di origini italiane. L'uomo ha causato lesioni al capo alla sua compagna, che è stata subito portata in ospedale dal personale sanitario. All'arrivo dei militari - informa l'Arma - il 46enne ha provato a scappare, ma è stato rintracciato presso la stazione dei treni e portato in carcere a Trento. Dovrà rispondere per maltrattamenti in famiglia aggravati dalla continuazione e per violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento.



