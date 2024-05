Linea ferroviaria Bolzano-Merano chiusa dal 17/6 al 16/7

Per l'installazione del sistema di controllo ETCS, è prevista la chiusura della linea dal 17 giugno al 16 luglio. Agli utenti sarà garantito un servizio di autobus sostitutivi.

Per quest'estate, il gestore della rete ferroviaria RFI (Rete Ferroviaria Italiana) ha programmato lavori estensivi sulla linea ferroviaria Bolzano-Merano per l'installazione del sistema europeo di controllo dei treni (ETCS).

L'implementazione strutturale di questo strumento rappresenta un passo essenziale per il miglioramento dell'efficienza nella circolazione dei treni con cadenzamento orario ridotto e un conseguente aumento della sicurezza sull'intera linea ferroviaria. Questa tipologia di lavori prevederà quindi la chiusura integrale della linea ferroviaria nella tratta Bolzano-Merano nel periodo indicato.

Per tutta la durata dei lavori sulla linea, verrà messo a disposizione un servizio di autobus sostitutivi con cadenza ogni mezz'ora. La tabella oraria prevede partenze in contemporanea di almeno due autobus: · autobus express B200 con partenza dalla stazione di Bolzano (binario F, Via Renon) attraverso la MeBo fino alla stazione di Merano (binario Z, sottopassaggio della stazione) e ritorno.

Solo le seguenti fermate intermedie sono servite dagli autobus sostitutivi: Bolzano Sud-Fiera e stazione Lana-Postal. Per motivi di sicurezza, non sono ammessi posti in piedi; · autobus sostitutivo B200 (vedi orario B200) collega la stazione di Bolzano (binario G, Via Renon) con la stazione di Merano (binario Z, sottopassaggio della stazione) e viceversa.

L'autobus B200 servirà soltanto le fermate principali dei rispettivi paesi e non effettuerà sosta in nessuna stazione ferroviaria: Settequerce/Scuola, Terlano/Scuola, Vilpiano/Paese, Gargazzone/Paese, Lana-Postal/Ufficio turistico, Merano/Terme.

A Bolzano, gli autobus B200 fermano anche alla fermata "Via Longon" su Corso Libertà e alla fermata dell'ospedale. Le partenze alle fermate intermedie possono subire ritardi a causa dei tempi di percorrenza più lunghi degli autobus.

In alternativa, è possibile utilizzare l'autobus di linea 201 Bolzano-Merano. I biglietti ferroviari sono riconosciuti anche sugli autobus della linea 201 per tutta la durata della chiusura.

Su tutti gli autobus sostitutivi non è possibile trasportare le biciclette.



