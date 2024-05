In Trentino domani raccolta fondi Admo 'Chicco Sorriso'

Sabato 18 maggio in 51 punti vendita Coop e Famiglia cooperativa del Trentino torna la raccolta fondi di Admo Trentino "Chicco Sorriso". Anche in questa 17/a edizione i volontari dell'Associazione donatori midollo osseo allestiranno degli stand informativi per promuovere la donazione di midollo osseo e raccogliere fondi per reclutare potenziali donatori.

"Nel 2023 il Laboratorio di tipizzazione Hla dell'ospedale Santa Chiara di Trento, con cui lavoriamo in sinergia dalla fondazione del registro provinciale dei donatori di midollo osseo nel 1992, ha effettuato ben 1.000 tipizzazioni", spiega il presidente Alberto Zampiccoli. "Si tratta di un traguardo importantissimo: parliamo di 1.000 aspiranti donatrici e donatori trentini, 1.000 speranze di vita che sono state inserite nel Registro nazionale dei donatori di midollo osseo Ibmdr in un solo anno, garantendo il ricambio necessario".

Ad oggi - si legge in una nota - Admo Trentino conta più di 14.100 iscritti come potenziali donatori di midollo osseo. Negli ultimi tre anni la provincia di Trento si è distinta per l'indice di reclutamento più alto d'Italia, che nel 2023 è stato di 91 tipizzati su 10.000 in età da tipizzazione, cioè tra i 18 e i 35 anni, rispetto ai 27 della media nazionale. Con i suoi 145 donatori effettivi dalla fondazione del Registro provinciale dei donatori di midollo osseo nel 1992, la Provincia di Trento ha guadagnato il primato italiano per indice di donazione nel 2021 e 2022 e il terzo posto nazionale nel 2023.



