Tra 2007-2023 famiglie trentine cresciute più della popolazione

Dal 2007 al 2023 in Trentino si è registrato un aumento delle famiglie unipersonali, delle famiglie con un solo genitore e di coppie conviventi, mentre è diminuita la quota di coppie sposate. È il quadro che emerge dal rapporto "Le famiglie in Trentino. Un confronto tra 2007 e 2023", pubblicato dall'Istituto di statistica della provincia di Trento (Ispat) in occasione della Giornata internazionale delle famiglie. Il numero delle famiglie nel lasso di tempo considerato nella ricerca è cresciuto ad un ritmo superiore rispetto alla popolazione residente: a fronte di un incremento della popolazione pari al 6,2%, il numero di famiglie è cresciuto dell'11,9%. Questo determina una riduzione del numero medio di componenti per nucleo familiare, che passa da 2,37 del 2007 a 2,27 del 2023.

Nel 2020 l'età media di uscita dalla famiglia di origine in Trentino si attesta a 27,4 anni per i maschi e 25,4 anni per le femmine, in linea con la tendenza europea e inferiore rispetto alla media italiana (31,2 anni per i maschi, 29,2 per le femmine). L'età media dei genitori al parto è invece di 32,2 anni per le madri (32,4 in Italia) e 35,9 per i padri (35,8 in Italia).

Solo il 16,9% delle famiglie monogenitoriali vede la presenza del padre, mentre le madri sono il riferimento del nucleo familiare per il restante 83,1%. La tendenza al ridimensionamento delle famiglie riguarda in particolare le famiglie che hanno come riferimento persone sotto i 40 anni, in cui la percentuale di nuclei con al massimo due componenti sale dal 47,4% al 62,1%. Nelle famiglie con componenti sotto i 40 anni diminuisce anche l'incidenza delle coppie sposate: i giovani sposati con figli passano dal 44,4% del 2007 al 21,5% del 2023. Gli sposati senza figli calano dal 14,1% al 6,5%. Si registra un aumento di coppie conviventi, sia con figli (dal 5,6% al 10,5%) sia senza figli (dal 7,7% all'11,3%). Lo stesso andamento, seppur meno intenso, si registra nel caso delle famiglie che hanno come riferimento persone tra i 40 e i 64 anni: le famiglie sposate con figli passano dal 54,9% del 2007 al 43% del 2023, quelle sposate senza figli dal 14% del 2007 all'8,6% del 2023.



