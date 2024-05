Ruba profumi al Twenty e spintona titolare, sarà espulso

Sarà espulso un cittadino marocchino di 22 anni, che sabato scorso è stato bloccato in via Galvani da una pattuglia della Questura di Bolzano, dopo una rapina in un negozio del centro commerciale Twenty.

Il giovane è stato scoperto mentre stava rubando alcuni flaconi di profumi, a questo punto ha spintonato il responsabile del negozi ed è scapato, ma è stato fermato poco dopo in strada dalla polizia. Il giovane, una volta portato in Questura, è risultato irregolare sul territorio nazionale e con vari precedenti a suo carico. A quest punto il questore Paolo Sartori ha firmato il decreto di espulsione.



