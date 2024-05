Orsa Jj4 sarà trasferita entro l'autunno nella Foresta Nera

"Jj4 sarà trasferita entro l'autunno". Lo ha riferito al Corriere del Trentino l'assessore ai grandi carnivori della Provincia di Trento Roberto Failoni, spiegando che l'orsa, che il 5 aprile 2023 ha ucciso il 26enne Andrea Papi, sarà spostata nel Parco alternativo per orsi e lupi di Worbis, nella Foresta Nera, in Germania, dove si trova dal 2010 la madre Jurka.

La questione del trasferimento di Jj4 sarà al centro della riunione del Consiglio di Stato del prossimo 30 maggio. Subito dopo la captivazione di Jj4 nel Centro faunistico del Casteller di Trento, infatti, la Lav si era offerta di organizzare a sue spese il trasferimento del plantigrado, proponendo però di portarlo nel 'Libearty Sanctuary' di Zarnesti, in Romania.





