Mit, ora sul Brennero ricorso alla Corte di Giustizia Ue

Il parere adottato questa mattina dalla Commissione Ue sul Brennero è accolto con "grande soddisfazione" dal ministero delle Infrastrutture e dei Traporti. L'Italia, fa sapere il Mit, procederà ora a formalizzare il ricorso in Corte di Giustizia come previsto dall'art. 259 del Trattato "per ristabilire un quadro giuridico favorevole alle imprese e tutelare il principio di libertà all'interno dell'Unione Europea". "È un'altra promessa mantenuta", commenta il ministro Matteo Salvini.

Sulla base della richiesta presentata dall'Italia a febbraio, spiega il ministero in una nota, "la Commissione ha censurato in maniera inequivocabile tutti i divieti austriaci al traffico lungo il Corridoio del Brennero in quanto contrari alla libera circolazione di beni prevista dagli articoli 34 e 35 del Tfue".

Il parere della Commissione dimostra quindi "la bontà della posizione del governo italiano che, su forte input del vicepremier Salvini, ha deciso di intraprendere la strada giudiziaria dopo anni di interlocuzioni finalizzate a trovare una soluzione negoziata, frustate dall'intransigenza austriaca".





