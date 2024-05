Europee, Bonaccini apre la campagna elettorale in Trentino

"Abbiamo bisogno di un'Europa che sia più attenta su transizione ecologica, più giusta, attenta al welfare e che si faccia carico di dimensione socio-economica per poter competere ai massimi livelli. Dobbiamo ridurre l'inquinamento, ma abbiamo bisogno di innovazione per competere con territori più avanzati nel mondo". Così il presidente del Partito democratico e capolista del partito per il Nord-est alle elezioni europee Stefano Bonaccini intervenendo a Rovereto, in Trentino, per aprire la campagna elettorale.

"In queste elezioni europee c'è per la prima volta il rischio che l'estrema destra abbia la maggioranza nel Parlamento europeo. Partiti con esponenti che giravano con le magliette 'no euro'. Se avessimo alzato i muri come volevano, avremmo solo il 4/5 del Pil della nostra terra. Dopo la Brexit, nessuno dei 27 Paesi pensa di poter uscire dall'Europa", ha detto Bonaccini.

"Abbiamo un'idea di società - ha quindi precisato - diversa dalla destra: noi siamo per la sanità pubblica come pilastro, mentre loro ci portano in una società dove a contare è l'assicurazione privata o il conto in banca. Noi siamo per la scuola pubblica; e poi c'è il tema della pace: vogliamo un'Europa portatrice di pace, e siamo convintamente al fianco dell'Ucraina".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA