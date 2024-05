Cooperative lavoro e servizi Trentino, nel 2023 produzione +1,7%

Nel 2023 il valore della produzione delle 128 cooperative di lavoro e di servizi in Trentino è aumentato del 1,7% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 473 milioni di euro. L'utile aggregato si è attestato a quota 16 milioni, cinque in più rispetto al 2022. Sono oltre 19.000 i soci di queste cooperative, aumentati di 700 unità rispetto al 2022. Tra questi ci sono 1.800 soci lavoratori e 7.000 persone occupate. I dati sono stati snocciolati in occasione del convegno annuale che si è svolto nella sala inCooperazione.

Nel dettaglio, le 76 cooperative di lavoro hanno generato un valore stimato della produzione di 372 milioni (+2,2%), un utile aggregato di 10 milioni (+3 milioni) e una marginalità media del 3% (+2,2%). Le otto cooperative più grandi (oltre dieci milioni di fatturato) hanno generato il 62% del valore della produzione, mentre le 29 più piccole hanno inciso per il 4% sull'aggregato.

In queste imprese operano stabilmente 6.200 persone, di cui circa 1.800 come soci lavoratori (+3,3%).

Nell'area servizi, che comprende 52 cooperative, si riscontra un valore di produzione di 101 milioni, stabile rispetto al 2022. Un dato che è fortemente influenzato - si legge in una nota della Cooperazione - dal fatturato dei tre Consorzi elettrici, per effetto del calo del prezzo dell'energia che si è registrato nel 2023. Al netto dell'andamento dei consorzi elettrici il valore della produzione cresce dell'11%. Anche qui più della metà delle cooperative fatturano meno di 1 milione di euro, mentre nove ne fatturano più di 3 milioni. In questo campo sono impiegate 734 persone.



