Controlli negli hotel dell'Alta Anaunia, sanzioni per 6.000 euro

Un albergo dell'Alta Anaunia, in Trentino, ha ricevuto tre sanzioni da 2.000 euro ciascuna per non aver indicato nel menu gli allergeni, perché un dipendente della cucina non indossava gli elementi protettivi e perché nel magazzino sono stati trovati 15 chili di carne scaduta. È il risultato dei controlli condotti dal Nas dei carabinieri di Trento la scorsa settimana in alcuni alberghi situati nella zona di Ronzone, Sarnonico e Cavareno.

Le sanzioni, se pagate entro cinque giorni, saranno ammesse a pagamento ridotto del 30%. A seguito dei controlli dei Nas, un Comune dell'Alta Anaunia ha emesso un'ordinanza per la chiusura della piscina di un altro hotel. L'impianto non aveva un sistema di vigilanza adeguata e non rispettava le regole sulla presenza di personale addetto ad interventi di pronto soccorso debitamente formato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA