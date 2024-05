Procura Trento dispone l'autopsia per ciclista 17enne morto

La Procura della Repubblica di Trento ha disposto l'autopsia sulla salma di Matteo Lorenzi, il giovane ciclista di 17 anni morto in un incidente stradale lo scorso 9 maggio a Civezzano. L'esame autoptico - apprende l'ANSA - è stato richiesto per escludere altre cause di decesso rispetto a quella dovuta all'impatto tra la bici su cui viaggiava il giovane e il furgone coinvolto nello scontro.

Parallelamente, gli inquirenti continueranno gli approfondimenti per comprendere con esattezza la dinamica dell'incidente.





