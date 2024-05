Incidente sulla A22, perde la vita una donna olandese

Incidente mortale nelle prime ore di questa mattina al chilometro 87 della A22, fra Egna e Bolzano sud. Verso le 6.20 un'auto che procedeva in direzione Brennero si è scontrata con un mezzo pesante. A perdere la vita è stata una donna olandese che stava viaggiando sull'auto assieme al marito e ai tre figli, portati in codice arancione all'ospedale San Maurizio di Bolzano.

Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, i vigili del fuoco, il 118 con l'elisoccorso e il personale della A22. Il traffico è rimasto bloccato fino alle 8.20. In questo momento si registrano ancora code tra Egna e Bolzano Sud.



