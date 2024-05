Tutelare il clima con le costruzioni in legno

I vantaggi del legno come materia prima vengono evidenziati da una installazione esposta in piazza Silvius Magnago a Bolzano ed inaugurata oggi, il cui obiettivo è quello di richiamare l'attenzione sui vantaggi del legno come materia prima.

40 metri cubi di legno: è la quantità di materiale che si cela dietro una casa in legno. Nei boschi dell'Alto Adige ricresce in soli 10 minuti e trattiene circa 40 tonnellate di CO2 dannosa. Proprio 40 metri cubi di legno formano anche l'installazione esposta a Bolzano. A fine maggio la scultura si sposterà a Silandro, per poi proseguire a Merano, Bressanone, Brunico e Vipiteno. L'installazione si fermerà in ogni tappa per quindici giorni.

L'idea di questa suggestiva campagna di sensibilizzazione è nata dall'associazione proHolz Tirol ed è stata portata in Alto Adige da ProRamus, un'iniziativa comune delle organizzazioni altoatesine del settore foresta - legno, coordinata da IDM Alto Adige.

L'inaugurazione si è svolta oggi, alla presenza del presidente della Provincia Arno Kompatscher, dell'assessore allo Sviluppo economico Marco Galateo, del ricercatore sul clima Marc Zebisch di Eurac Research, del CEO di IDM Erwin Hinteregger e del presidente di IDM Hansi Pichler.

Chiunque costruisca con il legno contribuisce attivamente alla protezione del clima, in quanto questa materia prima, una volta utilizzata, funge anche da serbatoio di carbonio: ogni metro cubo di un edificio in legno imprigiona, sul lungo periodo, una tonnellata di CO2. Inoltre, il legno è un materiale da costruzione rinnovabile che permette di conservare le risorse limitate. Il legno è anche riciclabile e, al termine del suo ciclo, può essere utilizzato come fonte di energia rinnovabile.

Grande 4,4 m x 5,4 m x 2,9 m, l'opera è stata progettata a forma di cubo, con un'impronta verde al centro. Alcuni pannelli trilingui (in italiano, tedesco e ladino) forniscono ai passanti informazioni rilevanti sul legno come materia prima e sulle costruzioni in legno.



