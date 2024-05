Rimborso delle mancate entrate Imi, 2 milioni per i Comuni

La giunta provinciale di Bolzano ha approvato un accordo aggiuntivo per la finanza locale per l'anno in corso che riguarda il rimborso ai comuni per le minori entrate derivanti dall'Imi. A questo scopo, ha riferito la vicepresidente della giunta, Rosmarie Pamer, sono disponibili quasi 2 milioni di euro.

Sempre in materia di finanza locale, l'esecutivo ha approvato un disegno di legge di riordino delle disposizioni relative a questo ambito. Il provvedimento, che ora passa all'esame del consiglio provinciale, ha lo scopo, ha spiegato Pamer, di dare organicità alla materia che è stata più volte riformata negli ultimi decenni, per cui si trovano norme in differenti leggi provinciali. "Con questo disegno di legge, si intende riordinare ed armonizzare le disposizioni, strutturarle in modo chiaro ed abrogare quelle obsolete", ha concluso Pamer.



