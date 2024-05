Fercam, nel 2023 il fatturato netto resta sopra il miliardo

Nonostante la congiuntura mondiale non favorevole, con una riduzione dei volumi nel settore logistico generale, l'azienda di trasporti e logistica altoatesina Fercam ha raggiunto anche nel 2023 un fatturato netto di oltre un miliardo, attestandosi su 1,06 miliardi di euro (meno 6% rispetto all'esercizio precedente).

L'azienda, riferisce una nota, registra "ottimi risultati per il settore 'Distribution' che, pur in un quadro di grande difficoltà, è riuscito a migliorare la propria performance di fatturato con un più 4,6%".

"È stato un anno di consolidamento per il settore 'Distribution' e logistica europea, coronato dall'accordo di Joint venture con Dachser, siglato ad agosto 2023 con la costituzione di Dachser & Fercam Italia, operativa dall'inizio dell'anno in corso. Siamo legati a Dachser da una forte partnership ventennale e la joint venture completa a perfezione la rete europea dell'operatore tedesco, che non aveva strutture proprie in questo settore sul mercato italiano", afferma Hannes Baumgartner, Ceo di Fercam.

Diversi progetti, rinviati a causa della pandemia, sono stati avviati e in parte conclusi nel 2023. Grazie ad una situazione finanziaria stabile Fercam ha gradualmente avviato un programma di investimenti per l'ampliamento della rete e del parco automezzi. "Gli investimenti - spiega la nota - si sono concentrati soprattutto su una sempre maggiore sostenibilità dei servizi erogati con un massiccio impiego di carburanti alternativi".

È stata, inoltre, ampliata la rete di consociate estere proprie e, all'inizio dell'anno in corso, è stata costituita una società in Lituania, a Kaunas, a nord ovest di Vilnius.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA