Euregio, strategie comuni per la protezione delle foreste

Un chiaro impegno a favore delle foreste, di tutte le loro funzioni e di una gestione attiva, soprattutto in tempi di cambiamenti climatici: è il contenuto dell'accordo sottoscritto stamani nell'ambito della Conferenza sulla protezione delle foreste dell'Euregio e del dialogo austriaco sulle foreste che si stanno svolgendo a Obertilliach, nel Tirolo orientale. Per rafforzare le foreste, i tre territori in futuro intendono collaborare ancora più strettamente a livello transfrontaliero.

Dal confronto - sottolinea una nota - è emerso che alla luce delle sfide in corso nelle aree di montagna - bostrico e l'onda lunga dei danni provocati da Vaia nel 208 - l'intero settore forestale e del legname è chiamato ad adattarsi costantemente, a svilupparsi ulteriormente e ad attuare misure per la lavorazione rapida del legname danneggiato, per la protezione preventiva delle foreste e per i concetti di rimboschimento e di idoneità climatica.



