Sinner starà tre giorni a riposo, domenica atteso a Roma

Jannik Sinner osserverà tre giorni di riposo fino a sabato dopo la decisione di ieri di ritirarsi dal Masters 1000 di Madrid, per precauzione, in seguito al dolore all'anca destra che lo ha afflitto nel corso del torneo spagnolo. Il n.2 al mondo è atteso domenica a Roma e allora ricomincerà ad allenarsi in vista dell'esordio agli Internazionali, che è previsto non prima di venerdì prossimo.

C'è prudenza ma anche un certo ottimismo nell'entourage del giocatore, che tra qualche esame medico e fisioterapia a Montecarlo eviterà in particolare di lavorare e forzare la parte dolorante. La scelta di non rincorrere una vittoria di prestigio a Madrid permetterà di mettere meglio a fuoco la problematica e soprattutto evitare complicazioni in vista dei due importanti tornei sul rosso che lo attendono e che potrebbero portarlo sul trono mondiale dopo lo slam al Roland Garros. Un obiettivo che peraltro l'altoatesino ha sempre detto di non considerare prioritario, almeno nella tempistica, rispetto al percorso di crescita che vuole proseguire.



