A Trento riunione dell'Osservatorio permanente sulla criminalità

Il Trentino tiene la guardia alta nel contrasto ai tentativi d'infiltrazione mafiosa nell'economia provinciale. È il messaggio lanciato dall'Osservatorio permanente su criminalità e possibili infiltrazioni nell'economia in occasione della riunione periodica che si è svolta questa mattina presso il palazzo del Governo. L'incontro è stato presieduto dal viceprefetto vicario Massimo Di Donato alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni provinciali, delle forze dell'ordine, delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali.

Durante la riunione - si legge in una nota - si è parlato dell'importanza della formazione e dell'informazione, della necessità di circostanziare con precisione le segnalazioni di anomalie, dell'esigenza di tenere sotto attento monitoraggio settori sensibili quali la concessione delle cave e degli alpeggi.

L'ultima settimana di settembre si terrà un seminario che vedrà la partecipazione di esperti dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia e della Guardia di finanza in veste di relatori, e sarà destinata gli appartenenti agli ordini professionali dei notai, degli avvocati e dei commercialisti di Trento e Rovereto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA