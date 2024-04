Pestaggio in Val di Sole, 41enne in gravi condizioni

Un uomo di 41 anni, probabilmente vittima di un pestaggio, è stato trovato privo di sensi a terra tra le vie del paese di Croviana in val di Sole. L'uomo è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Santa Chiara di Trento. Il fatto sarebbe accaduto la scorsa notte. L'ipotesi è che la vittima avesse partecipato alla sagra di San Giorgio a Croviana.

Le condizioni dell'uomo, trovato per strada da alcuni passanti che hanno dato l'allarme, sono apparse fin da subito estremamente gravi e gli operatori hanno richiesto l'intervento dell'elicottero con a bordo l'equipe medica d'urgenza.

A ridurre l'uomo in fin di vita sarebbe stata un'aggressione violenta. I carabinieri hanno aperto le indagano sull'accaduto per risalire ai responsabili del pestaggio.



