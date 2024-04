In fiamme un fienile a Collepietra, nessun ferito

A Collepietra nella notte un incendio ha devastato un fienile al maso Eden. All'arrivo dei vigili del fuoco verso le ore 1.30 l'edificio agricolo era già completamente avvolto dalle fiamme. Il rapido intervento ha permesso di evitare che l'incendio si propagasse ad altre parti del maso. Evacuati in tempo gli animali della stalla, non si registrano feriti.

Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per il completo spegnimento dell'incendio. La causa dell'incendio al momento non é ancora nota. Oltre ai vigili del fuoco della zona e del Corpo permanente di Bolzano, sono intervenuti la Croce bianca e le forze dell'ordine.



