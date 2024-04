A 7 anni salvò il padre, 'onorati che Matteo sia Alfiere'

"Matteo 'Alfiere della Repubblica', questo fatto ci ha colti di sorpresa, siamo entusiasti e onorati". A dirlo è la mamma di Matteo Zago, Alessandra Zaninotto, alla notizia che a suo figlio è stato conferito l'attestato di 'Alfiere' dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"Matteo all'epoca dei fatti aveva sette anni e mezzo", racconta la madre. "Era in macchina con suo padre a Bolzano al semaforo all'incrocio fra via Milano e via Palermo quando suo padre si è sentito male. La macchina, essendo elettrica, si è messa in moto. Allora Matteo che ha capito la situazione, ha tolto la gamba del padre dall'acceleratore e ha azionato il freno a mano. Poi ha preso il cellulare del padre e ha chiamato il 112. Solo dopo ha chiamato me, tant'è che quando sono arrivata sul posto, i soccorritori stavano già rianimando mio marito", ricorda la mamma di Matteo.

"In un primo momento ero così preoccupata per mio marito che non mi sono resa conto che mio figlio aveva fatto una cosa eccezionale. E' stato un amico di famiglia a segnalare questa azione al Quirinale e la notizia che Matteo è stato insignito ci rende orgogliosi", così la mamma di Matteo.

"Ora mio marito sta bene, grazie a Matteo, ma anche grazie ai soccorsi tempestivi. Matteo, l'abbiamo ringraziato e anche Babbo Natale è stato generoso con lui, ma è consapevole che il regalo più grande è che papà, grazie alla sua prontezza, è ancora qui con noi" conclude Alessandra Zaninotto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA