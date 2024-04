Salgono a tre le vittime della valanga in Tirolo

Sale a tre morti il bilancio di una valanga che in mattinata si è abbattuta su un gruppo di scialpinisti olandesi a Solden, nel Tirolo austriaco. E' infatti deceduto uno dei due feriti.

La slavina di una lunghezza di 180 metri e di un fronte di 80 metri ha travolto il gruppetto di turisti, risparmiando però numerosi altri scialpinisti, in tutto una ventina, che si trovavano in quel momento sullo stesso pendio. Le ricerche, a 2.500 metri di quota, sono state temporaneamente sospese a causa dell'alto pericolo valanghe. Prima di proseguire con le ricerche sono stati fatti brillare i manti nevosi instabili. Sul posto sono intervenuti cinque elicotteri, mentre un altro del vicino Alto Adige era pronto ad intervenire.



