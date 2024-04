Nasce in Trentino 'BussoLà', portale web per i malati oncologici

È online "BussoLà", un portale web dedicato ai malati oncologici e alle loro famiglie. L'iniziativa - informa una nota - si propone di raccogliere in un'unica cornice servizi, supporti e sostegni forniti da diverse realtà, per renderli accessibili in modo facile e veloce nel caso in cui venga diagnosticato un tumore.

L'ideatrice del progetto, Michela Bonvecchio, ha spiegato come il portale nasca in quanto il "passaparola è troppo lento, e chi si trova ad affrontare un periodo di grande fragilità ha esigenze da soddisfare in breve tempo: dal sostegno psicologico ai trasporti, fino alla riabilitazione e alle tutele dal punto di vista lavorativo".

I soci fondatori del nuovo portale sono sei, tra associazioni, organizzazioni, cooperative e fondazioni che offrono un aiuto concreto in affiancamento ai servizi sanitari. Si tratta degli enti Pronti Qua, Lilt Trento, Lotus, Fondazione Hospice Trento, Cooperativa HandiCrea, Le ali della coccinella, che si sono avvalsi del sostegno della Fondazione Cassa Rurale Alta Valsugana e della Provincia di Trento.

"È bello osservare come il mondo del volontariato si sappia ancora una volta distinguere, unendo le forze e proponendo un servizio innovativo che guarda ai bisogni reali delle persone", ha affermato l'assessore provinciale alla salute, politiche sociali e cooperazione, Mario Tonina, intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione.

"BussoLà" non si propone di dare risposte dirette ai malati, ma di mettere le persone in condizione di intercettare chi può dare supporto. Il portale (www.bussolatrentino.it) vuole essere anche uno stimolo per chi ha il desiderio di diventare volontario.



