In Trentino allerta gialla da stasera a giovedì

La Protezione civile del Trentino ha diramato un avviso di allerta ordinaria (gialla) valido dalle 20 di oggi alle 18 di giovedì 11 aprile. Dalla serata di oggi al pomeriggio-sera di domani sono previste precipitazioni a tratti intense, forti venti settentrionali a carattere di foehn in molte valli e temperature in temporaneo ma forte calo, soprattutto in montagna e nei valori massimi.

Nella prima parte della giornata di mercoledì la quota neve, inizialmente prevista oltre i 2.200 metri, si abbasserà fino ai 1.500 metri nei settori settentrionali, mentre in quelli meridionali rimarrà oltre i 2.000 metri. Entro mercoledì sera sono previsti in media 30-60 millimetri di pioggia, che potrebbero essere superiori agli 80 millimetri nei settori sudorientali. Oltre i 1.800-2.000 metri potranno cadere in media 20-40 centimetri di neve. Localmente le raffiche di vento potrebbero raggiungere e superare i 50-70 chilometri orari.

La Protezione civile ricorda di comunicare al 112 eventuali situazioni di emergenza.



