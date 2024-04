Un viaggio tra natura e cultura, torna 'Bolzano in Fiore Arte'

Ritorna "Bolzano in Fiore Arte/Kunstgarten Bozen" in programma nella città altoatesina, porta delle Dolomiti, dal 4 aprile all'1 maggio. L'Azienda di soggiorno di Bolzano ha ideato percorsi tra Natura, arte, cultura e tradizione attraverso installazioni artistiche, oasi, decorazioni di piante e fiori curate dalla Giardineria comunale.

In programma anche spettacoli di danza come l'esibizione dal vivo e dell'installazione di Land Art dell'artista altoatesino Jan Langer o la sound art di Roberto Pugliese; lo spettacolo degli artisti ballerini designati da Bolzano Danza. I talentuosi studenti del Conservatorio Monteverdi: ogni sabato mattina allieteranno con le proprie sinfonie, le vetrine dei negozi dismessi del Centro, in collaborazione con Unika, diventeranno luoghi di esposizione per le opere degli artigiani locali.

Saranno organizzate attività dedicate ai temi del giardino urbano e delle erbe selvatiche tra cui: l'incontro sul botanica proposto dalle Contadine Altoatesine e le visite guidate a cura del dottor Marco Ferrarin della Giardineria Comunale. Il programma musicale sarà curato da Franz Zanardo con gli artisti Camilla Guerrini, Tragos de Tango, Gipsy Swing Quartet e Manuel Randi trio. Sabato 27 e domenica 28 aprile è in programma "Cucina con i fiori": incontro culinario a cura dello chef del ristorante Zur Kaiserkron Filippo Sinisgalli e Claudio Porchia, giornalista enogastronomico e curatore del format. Dal 30 aprile al 1 maggio Bolzano aprirà le sue porte alla Festa dei Fiori a Bolzano. La tradizionale manifestazione, giunta alla 134esima edizione, si svolgerà in piazza Walther, porta delle Dolomiti, dal 30 aprile al 1 maggio grazie alla sinergia organizzativa tra l'Azienda di Soggiorno di Bolzano ed i floricoltori altoatesini.

L'evento è diventato un punto di incontro per gli appassionati di piante e fiori per informare su novità e combinazioni di piante particolari Ogni anno viene anche presentata la "pianta dell'anno".



