Un 50enne denunciato per furto in un'azienda di Baselga di Pinè

I carabinieri di Baselga di Pinè hanno denunciato un 50enne italiano residente in Alta Valsugana per reato di furto aggravato ai danni di un'azienda agricola del Pinetano. La denuncia arriva al termine di un'attività di indagine che ha preso le mosse dopo due denunce di furto sporte dal titolare della ditta e riguardanti altrettanti furti subiti nel mese di marzo 2024, nel corso dei quali erano stati sottratti alcuni attrezzi dal magazzino dell'impresa.

A dispetto delle cautele adoperate dal ladro per non essere riconosciuto nelle riprese della videosorveglianza - informa l'Arma - l'analisi dei filmati ha consentito ai carabinieri di dare un volto all'uomo e di poter richiedere ed ottenere dalla Procura della Repubblica di Trento un decreto di perquisizione della sua abitazione, grazie alla quale è stata rinvenuta una parte della refurtiva, che è stata già riconsegnata al legittimo proprietario. Sono in corso ulteriori accertamenti per risalire alla parte ancora mancante.



