Europee: Koellensperger sarà candidato con Azione

Il segretario di Azione Carlo Calenda e il presidente del Team K Paul Köllensperger, partito già presente nel consiglio provinciale di Bolzano, hanno raggiunto un'intesa in vista delle elezioni europee di giugno.

Lo stesso Köllensperger sarà tra i candidati nella circoscrizione Nord-Est.

"La comune matrice liberal-democratica, riformista ed europeista ha portato le due forze politiche ad allearsi, pur nel rammarico per la frammentazione dell'area liberale italiana", si legge in una nota.

Secondo Köllensperger, "per noi queste sono elezioni molto importanti, il Team K ha l'europeismo tra i suoi valori fondativi. Avevamo molte proposte di partnership, abbiamo scelto chi era più vicino alle nostre posizioni ed idee. Con Azione da tempo c'erano contatti, il loro manifesto 'Siamo europei' lo condividiamo, anche per quanto riguarda le necessarie riforme all'Unione europea. Trovare un accordo è stato quindi facile".

Anche il segretario di Azione Carlo Calenda ha espresso "soddisfazione per l'accordo raggiunto, fondato su obiettivi comuni e sulla medesima volontà di essere protagonisti nel viaggio verso le prossime elezioni europee".

"Ora avanti tutta per portare Azione e il Team K in Europa e fare in modo che l'Alto Adige, così variegato culturalmente, linguisticamente e politicamente, non sia più rappresentato a Bruxelles da solo un esponente dell'Svp" conclude Köllensperger.





