Tedesco dà in escandescenze al pronto soccorso di Bolzano

E' stato denunciato e allontanato dal territorio nazionale un cittadino tedesco di 27 anni che ieri sera ha dato in escandescenza al pronto soccorso di Bolzano.

L'uomo, già visitato e dimesso, non voleva in alcun modo allontanarsi dalla struttura e pretendeva con toni alterati e minacciosi di essere ricoverato, non avendo, a suo dire, un posto dove trascorrere la notte. Resisi subito conto della delicatezza della situazione, gli Agenti intervenuti hanno cercato in tutti i modi di ricondurre il 27enne alla ragione, ma invano. Dopo aver colpito un mobile con un pugno, l'irrefrenabile cittadino tedesco cercava di scagliarsi contro un infermiere, giusto il tempo di venire bloccato prima che potesse raggiungere il proprio obiettivo. A questo punto, con non poca fatica, gli agenti hanno bloccato l'uomo, consentendo così al Pronto Soccorso di riprendere la normale attività dopo ben 20 minuti di interruzione forzata. Portato in Questura è stato denunciato per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale ed interruzione di pubblico servizio. Un simile fatto l'ho visto come protagonista poche sere prima a Firenze. A questo punto il tedesco è stato fatto salire su un treno diretto in Germania.

"Si è trattato di un intervento estremamente delicato, in un luogo assai sensibile quale il pronto soccorso - ha evidenziato il questore Paolo Sartori -, dove sia il personale sanitario che i pazienti devono, rispettivamente, poter operare ed essere sicuri di ricevere le cure necessarie in serenità. Gli Agenti sono riusciti a ristabilire la calma in breve tempo ed a fare in modo che il soggetto venisse allontanato da Bolzano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA